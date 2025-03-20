須坂市のふるさと納税で、返礼品の産地偽装が明らかになった問題。農家からは事業者に対する怒りの声が上がる一方、市民からは市の対応について疑問の声が上がっています。湯本翔太記者「私の地元でもある“フルーツ王国”須坂市で発覚した、ふるさと納税返礼品の産地偽装問題。農家からは怒りの声が上がっています。」市内のシャインマスカット農家「須坂市でシャインマスカット作っている農家さんが全て（産地偽装）じゃな