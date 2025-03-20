ＭＬＢの開幕シリーズ「カブス−ドジャース」２戦目が１９日、東京ドームで行われ、多くの有名人も訪れた。ハイヒール・モモコもドジャースのユニホーム＆キャップ姿で観戦。自身のブログで２０日、観戦の様子を報告。「大谷翔平選手のホームランも観れたし、ヒーローインタビューも観れて最高行かせてもらったお席は、むちゃんこよかったです」「ドジャーススタジオで食べれるアボカドかかってるたこ焼きやら、お寿司やらい