ボクシングの米老舗専門誌「ザ・リング」は１９日（日本時間２０日）、全階級を通じた最強ランキングであるパウンドフォーパウンド（ＰＦＰ）の最新版を更新し、ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者に輝いた寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝が初めて１０位に入った。２位に４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３１）＝大橋＝がつけ、８位にＷＢＣ世界バンタム級王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が入り、トップ１０に