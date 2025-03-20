「雪の日のロワンチックなキッス待ち」【写真】黒柴さんのキス待ち顔！？こんな言葉とともにポストされたのは、雪の中で柴犬の「ポン助」くんが目を瞑ってカメラの方を向いている写真です。その表情はまるでキスを待っている直前の顔。そんなポン助くんと「自分もキスをしたい！」という方からのコメントが相次ぎました。「柴犬さんのキス顔初めて見ました」「ほっぺにお願いして良いですか？(≧∀≦)」「こちらもおもわず口をすぼ