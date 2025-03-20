会社で上司から「今どきの若いモンは…」と呟かれてしまう場面を想像すると、年長者が若者を批判する言葉として使われるイメージが強いでしょう。ところが漫画『今どきの若いモンは』に登場する石沢課長の口癖は、その真逆です。部下を気遣い、励まし、温かく見守る素敵な言葉ばかりが飛び出します。【漫画】「今どきの若いモンは」が口癖の課長の話…全編を読むそんな石沢課長の名言を集めた投稿が、同作の作者である吉谷光平さん