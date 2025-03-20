Image: Estivant International こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 ビジネスシーンでもバックパックが定番となりましたが、そのサイズ感ゆえに人混みでは邪魔にならないように注意が必要。満員電車では前がけも迷惑になることも……。 そんな面倒を解決してくれそうなのがスペイン発の薄型バックパック「GABOL」。厚みはスマホぐらいのわずか8cm