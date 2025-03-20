サイバー攻撃を未然に防ぐための法案の審議が国会で始まっています。導入されれば、政府が通信情報を監視・分析できるようになるため、プライバシーが侵害されないか懸念の声もあがっています。なぜ今、必要なのでしょうか。去年末に発生した日本航空へのサイバー攻撃。国内では同様の被害が相次いでいて、生活に直結する“インフラ”への影響が日々、深刻化しています。2000社以上の企業からサイバーセキュリティの委託を受ける会