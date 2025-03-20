◇第97回選抜高校野球大会第3日1回戦東洋大姫路7―2壱岐（2025年3月20日甲子園）“緊急登板”した東洋大姫路（兵庫）の2番手右腕がチームを救った。2回から登板した木下鷹大（ようた）投手（3年）が壱岐打線の勢いを止めた。木下は昨年夏に右肘じん帯を傷め、秋のチームの躍進をスタンドから見守った。ようやく手にした「背番号11」だった。先発したのは背番号1のエース・阪下漣投手（3年）だったが、初回にいきな