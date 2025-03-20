◇第97回選抜高校野球大会第3日1回戦壱岐2―7東洋大姫路（2025年3月20日甲子園）壱岐ナインは最後まで全力プレーで甲子園を沸かせた。優勝候補で地元の東洋大姫路との対戦。初回、大会屈指の右腕・阪下を攻略。2点を先制した。21世紀枠での出場とはいえ、九州大会ベスト8の実力は確かだ。大観衆で埋まった甲子園のスタンドから大きな歓声が起きた。それでも相手投手が代わった2回以降はホームが遠かった。6回は2死二