ボクシング米老舗専門誌ザ・リングが19日（日本時間20日）、「パウンド・フォー・パウンド（PFP、＝全階級を通じての最強ランク）」の最新ランキングを更新し、WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（33＝BMB）が初のランクインとなる10位に入った。2位に位置する世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（31＝大橋）、8位のWBC世界バンタム級王者の中谷潤人（27＝M・T）とともに、日本人3選手がトップ10入りする