松坂桃李さん演じる文部科学省の官僚が教員として学校に派遣され、奮闘するドラマ「御上先生」。実は、実際に文科省から学校現場に派遣され、教員を務めている官僚がいます。どんな先生なのでしょうか？福島県立「ふたば未来学園中学校・高等学校」。高校一年生のクラスに入っていくのは、教員として文科省から派遣された官僚・酒井祐子先生（27）です。ふたば未来学園高校酒井祐子 先生「通知表を配るので…」もともと教員