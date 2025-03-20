愛知県南部、知多半島の中央部に位置する武豊町（たけとよちょう）の中央公民館で20日、町制70周年記念イベントが行われ、武豊（56）が参加した。1989年に町制35周年記念事業として武豊町役場の中庭に埋設された「タイムカプセル35」を開封。武豊は当時、一日町長を務めた際の委任状や記念写真、自身のサイン色紙を収めていた。「たけとよ、と書いて武豊です。35年前のことはよく覚えています。パレードで初めてオープンカー