死者14人負傷者約6300人に上った地下鉄サリン事件から今日、3月20日で30年となる。事件当時、警備警察トップの警察庁警備局長として捜査や情報収集の陣頭指揮にあたっていた杉田和博元内閣官房副長官（83）が、FNNの単独取材に初めて答え、オウム真理教による一連の事件などに対する警察当局の対応と問題を明らかにした。杉田氏は1966年に警察庁に入庁し警備部門を歴任して、地下鉄サリン事件の1年前の1994年から警察庁警備局長と