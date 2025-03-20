6人組女性ボーカルグループ「LittleGleeMonster」（リトグリ）の公式インスタグラムが19日に更新され、MLB日本開幕戦「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」で登板した「シカゴ・カブス」の今永昇太投手、「ロサンゼルス・ドジャース」の山本由伸投手とのショットを公開した。仕掛けた罠に“クマ3頭”同時に専門家も猟友会も驚いた“貴重映像”リトグリは、19日に東京ドームで行われたMLB開幕第2戦、カブス−ドジャー