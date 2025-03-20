今から30年前の、1995年3月20日。日本中を震撼させた「地下鉄サリン事件」が起きました。死者14人、負傷者6000人以上。犯罪史上、類を見ない無差別テロは、後に「オウム真理教」の信者らが起こした事件だと判明しました。当時、報道対応にあたっていた、霞ケ関駅の元駅長・野尻辰秀さん（73）。くしくも、事件が起きたこの日は、駅長に就任した初日だったといいます。霞ケ関駅の元駅長野尻辰秀さん：朝8時の点呼をするために、こ