Ｆ１中国グランプリ（ＧＰ＝２３日決勝）に臨むレーシングブルズの角田裕毅（２４）が、名門マクラーレンの名将からの異例の賛辞に見解を示し、改めてレッドブルのドライバー起用について疑問視した。角田は昨季終了後にレッドブルでセルジオ・ペレスが電撃解雇されたことを受けて、昇格の機運が高まったが、クリスチャン・ホーナー代表が?お気に入り?のリアム・ローソンを昇格させる決断を下して波紋を呼んだ。そして今季開