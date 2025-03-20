◆第２６回全国高等学校女子硬式野球選抜大会第３日（２０日、埼玉・加須きずな球場ほか）雨で１日遅れた２回戦６試合が行われ、大会史上初の３連覇がかかる神戸弘陵（兵庫）が登場。旭川明成（北海道）を６―０で下して初戦突破した。２回、２死二、三塁から三塁走者・青木こころの本盗で先制すると、５回に早川星佳の適時三塁打などで突き放した。先発の青木は６回を１安打と好投した。昨年秋の全国ユース大会決勝で神戸