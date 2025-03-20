フライパンひとつで作れる『豚こまと大根のゆずこしょうパスタ』。パスタを別ゆでしないから手軽で、洗い物も最小限に。豚肉のうまみがしみ込んだ大根は、じんわりとしたおいしさ。仕上げに加えるゆずこしょうが、さわやかな辛みをプラスしてくれます。しっかり、だけどあっさり食べたい日にもぴったりな一皿です。『豚こまと大根のゆずこしょうパスタ』のレシピ材料（2人分）スパゲティ（1.6mm、ゆで時間9分のもの）……160g〈具