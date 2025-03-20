そろばんを学ぶ子どもたちの県ナンバーワンを決める大会が、鹿児島市で開かれました。 （記者）「まもなく大会が始まる会場、子どもたちはハチマキを巻いて気合い十分、静かな熱気に包まれている」 「必勝」に、そろばんにちなんだ「一珠入魂」の文字。 県珠算連盟の主催した大会には、県内でそろばんを学ぶ幼稚園児から中学生まであわせて105人が出場しました。 次々と読み上げられる数字を、そろばんをはじいて足し上