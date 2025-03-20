鹿児島市の春の風物詩、「春の木市」がにぎわっています。 鹿児島市の甲突川沿いでは、今月15日から「春の木市」が開かれています。 今年は15の店が出店し色鮮やかな花や柑橘類の苗木など、およそ1000種類・2万本の植物を販売しています。 寒い日が続き花の咲きは例年より遅いものの、今はイワツツジが見ごろを迎え、訪れた人たちは花や苗木を品定めしながら楽しんでいました。 （訪れた人） 「香りの良い白いジンチョウゲが