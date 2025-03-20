3月20日から、フジテレビの午後の再放送枠で、‘12年に放送されたドラマ『最後から二番目の恋』が放送されている。同ドラマは古都・鎌倉を舞台に、小泉今日子（59）演じるテレビ局プロデューサーの主人公・吉野千明と、中井貴一（63）演じる鎌倉市役所で働く公務員・長倉和平の恋を描いた大人の青春ドラマ。坂口憲二（49）や内田有紀（49）、吉田羊、織本順吉さん（享年92）などの豪華な脇役も注目を集めた同作。ロケは主に鎌倉で