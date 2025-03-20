この先1週間は、暖かい空気が優勢に。気温がグンと上がり、特に25日頃は広く平年を上回る。関東から九州にかけて、所々で25℃くらいまで上がる予想。昼間は半袖など薄着で過ごせそう。日本の北が低気圧の通り道に南から暖気流入この先1週間も、高気圧と低気圧が日本付近を交互に通過するでしょう。低気圧が通りやすいのは、日本海から北海道付近。この低気圧に向かうように、南から暖かい空気が流れ込んできます。明日21日(金)は