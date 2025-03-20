福岡市博多区で自転車の男性をはね、顔を骨折する重傷を負わせたにもかかわらず、そのまま逃走したとして、35歳の会社員の男が逮捕されました。 20日、過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、福岡県春日市の会社員、阿比留大樹容疑者（35）です。警察によりますと、阿比留容疑者は1日、福岡市博多区住吉の信号のない交差点を乗用車で直進中、左側から出てきた自転車をはね、乗っていた20歳のネパール人留学生の