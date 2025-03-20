◇大相撲春場所12日目（2025年3月20日エディオンアリーナ大阪）元学生横綱の十両・草野（23＝伊勢ケ浜部屋）が十両・狼雅（26＝二子山部屋）を下手投げで破り、12連勝。十両・日翔志（27＝追手風部屋）ら他の3敗力士が敗れ、1977年春場所の琴乃富士に並ぶ十両最速優勝を果たした。さらに新十両の初日からの12連勝は新記録となった。立ち合いで相手の出足に後退するも、下手投げで逆転した。「とりあえずひと安心。うれしい