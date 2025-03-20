熊本県出身のタレント・スザンヌさんがインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを公開しました。 【写真を見る】【スザンヌ】「うるさら透明感！春色嬉しい」ミルクティーカラーの新ヘアスタイルを公開スザンヌさんは「うるさら透明感！春色嬉しい」と、ミルクティーカラーに染められた新ヘアスタイルを公開。続けて「ずっとこの艶が続くようにホームケアも頑張る！」と、綴りました。 この投稿にファンからは「かわい