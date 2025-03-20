日本サッカー協会(JFA)は20日、日本代表を応援する特別車『SAMURAI BLUE TO THE FUTURE』が誕生したことを発表した。公式サイトによると、JFAナショナルチームパートナーのトヨタ自動車株式会社と連携し、“未来への挑戦”をテーマにリリース。JFAとトヨタはともに「2050年」をキーワードにさらなる挑戦を続けており、代表チームの飛躍と未来の水素社会を象徴するクルマとして、CO2を出さない水素燃料電池自動車「クラウンFCEV