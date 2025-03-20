3月20日で製造を終了する「飛騨牛乳」を使った料理を楽しむ会が開かれました。 【写真を見る】製造終了の「飛騨牛乳」ビール×牛乳のスペシャルドリンクで乾杯「最後の飛騨牛乳をかみしめて…」 19日夜、高山市のバーで開かれていたのは、「飛騨牛乳ラストナイト」。飛騨地方で長年親しまれた「飛騨牛乳」が20日で製造を終了するのを前に、生乳を出荷していた農家の呼びかけで開かれました。 提供される料理は12品