格闘技「BreakingDown」に多数出場した経験を持つ“闘う料理人”こめお（30）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、有名格闘家に“出禁”を宣告したと明かした。格闘家・平本蓮は、こめおが店主を務める飲食店のプレオープンに訪れていたことを明かし「コースだったんだけどカウンターでずっとケータイいじっててその手で刺身とか切ってたりしたことの方が一番不快だった」とポスト。「プロ語るならその辺ちゃんと