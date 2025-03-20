■SDGsへの理解が深まる伝記まんがが2冊同時発売集英社版学習まんが「世界の伝記 NEXT」シリーズより、『ルース・ベイダー・ギンズバーグ』と『レイチェル・カーソン』を2025年3月5日(水)に同時発売いたします。■社会の常識を変えた女性たち この2冊は、差別や貧困などの社会問題に立ち向かった偉人の生涯をまんがで描き、ストーリーを通じてSDGsへの理解を深められる「伝記×SDGs」の第3弾・第4弾です。■ルース・ベイダー・ギン