■SDGsへの理解が深まる伝記まんがが2冊同時発売集英社版学習まんが「世界の伝記 NEXT」シリーズより、『ルース・ベイダー・ギンズバーグ』と『レイチェル・カーソン』を2025年3月5日(水)に同時発売いたします。■社会の常識を変えた女性たち この2冊は、差別や貧困などの社会問題に立ち向かった偉人の生涯をまんがで描き、ストーリーを通じてSDGsへの理解を深められる「伝記×SDGs」の第3弾・第4弾です。■ルース・ベイダー・ギン
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 体関係の男が運動会に…教師驚き
- 2. ド軍選手「東京ドーム」に違和感
- 3. 本名公表 ローラの気になる発言
- 4. 大分ひき逃げ死亡 9000件の情報
- 5. 「ナスD」パワハラなどで降格か
- 6. 児童に噛まれ出血 教師が号泣
- 7. IQ136の女子高生 高2で精神崩壊
- 8. 石破氏が海鮮丼食す マナー酷評
- 9. 通夜翌日 棺に頭入れ遺族も死亡
- 10. m-flo・LISA 番組で突然結婚報告
- 1. 大分ひき逃げ死亡 9000件の情報
- 2. 通夜翌日 棺に頭入れ遺族も死亡
- 3. 「ナスD大冒険TV」打ち切りに
- 4. 国の史跡にキャンプ場無断開設か
- 5. 4時間睡眠で義母を介護 妻が不倫
- 6. 首都高3人死亡 違法な休日労働か
- 7. ハズキ会長就任 30人以上離職か
- 8. 園児の水筒に尿 役員を不起訴
- 9. 小室さんの「皇室利用」に苦言
- 10. 蓮舫氏の参院選出馬にドン引き
- 1. 児童に噛まれ出血 教師が号泣
- 2. 73歳女性 年収700万円稼いだ仕事
- 3. 東大卒39歳女性 自分自身に謝罪
- 4. 自民 支持率以上に動揺した数字
- 5. 二拠点生活 悠仁さま一抹の不安
- 6. 石破首相 商品券配布の理由語る
- 7. ほっかほっか亭 異例の謝罪文
- 8. 性被害の女児は体が硬直 母嗚咽
- 9. 日本郵便 不正流用が1000万人に
- 10. 2児の不登校で捨てた親の見栄
- 1. マスク氏「関税に泣き」で窮地?
- 2. 酒に200％関税「業界壊される」
- 3. JFK暗殺「まだ犯人変わらず」
- 4. 中国がカナダ人4人の死刑執行
- 5. トランプ氏が侍と絶賛した日本人
- 6. 松重豊 BTSメンバーとサウナへ
- 7. トランプ氏 米教育省廃止へ署名
- 8. SKオン 日産へバッテリー供給
- 9. 仏政治家「暴君の側に寝返った」
- 10. 米「ダーティ15」は韓国も標的?
- 1. 東海道新幹線 半個室を導入へ
- 2. 遺族年金0の74歳父 脱帽の生活力
- 3. 平均年収が低い上場企業は?
- 4. ディズニー待ち時間 意外な効果
- 5. 老後の生活費 そんなにかかる?
- 6. 雨戸閉め切るのはNG?潜むリスク
- 7. 生命保険→相続対策 深刻盲点
- 8. 刑務所「高齢者と障害者が多い」
- 9. 雑談がお金に?副業「驚き金額」
- 10. 中央線グリーン車より特急が安い
- 1. 体関係の男が運動会に…教師驚き
- 2. 女性に嫌われる「男の言動」は?
- 3. Google「Pixel9a」日本は4月発売
- 4. 生成AIが生成拒否 利用者に指摘
- 5. POCO X6 Pro ほぼ3万円に値下げ
- 6. 「Audible」2カ月限定で月99円に
- 7. 売れてるのは「10.9インチiPad」 タブレット端末 人気ランキングTOP10 2025/3/17
- 8. NTTドコモ、5G対応スタンダードスマホ「Xperia 10 VI SO-52E」にAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
- 9. Apple カメラ付きAirPodsを開発?
- 10. 東京アプリ 都民に7000P付与も
- 1. ド軍選手「東京ドーム」に違和感
- 2. 東京Dで勝利投手→3h後マイナー
- 3. 大谷1号に米大荒れ「操作だ」
- 4. ゴルフ不倫報道「4人目」に波及?
- 5. ド軍が獲得狙う 日本人選手4人
- 6. 朗希の異変に同情も 課題再浮上
- 7. カブス今永「楽しくはなかった」
- 8. 水原氏がギャンブルに堕ちた瞬間
- 9. 大谷に申告敬遠「憎い憎い憎い」
- 10. ド軍投手 渡辺謙に撮影を懇願
- 1. 本名公表 ローラの気になる発言
- 2. 「ナスD」パワハラなどで降格か
- 3. IQ136の女子高生 高2で精神崩壊
- 4. m-flo・LISA 番組で突然結婚報告
- 5. 石破氏が海鮮丼食す マナー酷評
- 6. 上田晋也 妻が大けがで入院
- 7. 出生前検査 光上せあらが不快感
- 8. 人気絶頂から15年 激変姿に驚愕
- 9. 「m-flo」のLISA 56歳男性と結婚
- 10. 第3子欲しい あやなん投稿に賛否
- 1. 20代前半で結婚 50代になり後悔
- 2. 「蚊に刺されなくなる方法」解説
- 3. 食べ痩せトレーナーの推奨飲み物
- 4. 「食い尽くし系夫」妻の苦肉の策
- 5. 浴場に知らぬ男性 トンデモ体験
- 6. 知ってる? 駅名「蓮田」の読み方
- 7. ユニクロ店員選ぶ買うべき物3選
- 8. 男子に改めてほしい 固定観念
- 9. 友達の彼氏を狙う略奪女 撃退法
- 10. ファミマ 華やぐ「焼き菓子」