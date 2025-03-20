Stephanie Kelly[ニューヨーク １９日 ロイター] - 米国のカナダからの原油輸入量が２年ぶりの低水準に落ち込み、米国のネットベースの原油輸入も減少した。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）のデータで判明した。トランプ米政権はカナダからの輸入原油に関税を発動している。輸入量が減少したにもかかわらず、米国の原油在庫は先週、予想を上回る増加となった。国内の原油生産量が日量１３６０万バレルと、過去最高に近い水準を維