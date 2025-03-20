元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里（３３）が１９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」に出演し、ＳＮＳ上で感じたいらだちを明かす一幕があった。この日のテーマは「ストレス発散！春の愚痴祭り」。「ＳＮＳのモヤモヤ、イラッとが私もあって」と話し出すと、「仲のいい芸能人とかタレントさんの誕生日をＳＮＳで公に『誰々ちゃん、おめでとう！いつも笑顔の誰々ちゃんが大好きだよ〜』みたいなヤツ