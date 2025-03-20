先月全羅北道全州（チョンラブクド・チョンジュ）の都心で捕獲された雄のキツネが全州動物園の新しい家族になった。全州動物園によると、先月１１日に全州市内の公園のテニスコートで１頭のキツネがうろついているとの連絡があり、全州市の動物捕獲班と動物保護チームが捕獲した。このキツネはアカギツネの改良種であるマーブルフォックスで、当時体重は５．２４キログラムだった。昨年に生まれたとみられ、人に飼育されていたが捨