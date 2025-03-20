元「モーニング娘。」の辻希美と俳優・杉浦太陽の長女・希空（のあ＝17）が、5月31日に岩手・一関ヒロセユードームで開催されるファッションイベント「TGC teen ICHINOSEKI 2025」に登場することが20日までに発表された。TGC（東京ガールズコレクション）のティーン向けイベントである「TGC teen」に出演するのは、今回が初めてとなる。 【写真】一瞬誰？な希空の初ランウェイ17歳とは思えぬ大