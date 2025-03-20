リニューアルされた「公渕森林公園」の遊歩道高松市 香川県は、にぎわいを生み出そうと、高松市の公渕森林公園の遊歩道をリニューアルし、20日、記念式典を開きました。 リニューアルされたのは、高松市の「公渕森林公園」の遊歩道の一部です。 （香川県／池田豊人 知事）「せっかくの公渕池が見えなくなってるとか、歩きにくくなってる、こういう状況でありましたので」 香川県は2024年度、