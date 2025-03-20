肌のバリア機能が弱まる春先は、化粧ノリが悪くなったり、いつもの化粧水がヒリヒリしみたりと、肌のダメージを感じやすくなる時季。「内外からのケアでゆらぐ肌は整えられます」とアドバイスしてくれたのは、うるツヤ肌を通年キープしている美女皮膚科医。今日からできる対策をご紹介!【写真】皮膚科医が「春のゆらぎ肌」対策を詳しく解説中高年の肌はゆらぎやすい春先になると、肌の赤みやざらつき、湿疹など、何かしらの不