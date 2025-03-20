◇ルヴァン杯1stラウンド1回戦新潟1―1八戸PK4―2（2025年3月20日プライフーズスタジアム）新潟は1―1から突入したPK戦でGK吉満が3人目を止め、八戸から今季公式戦初勝利を挙げた。新潟は今季公式戦初出場となる吉満、DF千葉ら先発し、リーグ戦前節町田戦から6人を入れ替えて臨んだ。前半8分にCKのこぼれ球をMF小見が押し込んで先制した。しかしその後は攻撃に迫力を欠き、同44分にショートコーナーから同点に追い付か