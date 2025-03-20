タレントの堀ちえみが18日に自身のアメブロを更新。歌手で女優の酒井法子との2ショットを公開した。この日、堀は「のリピーとご一緒でした！」というタイトルでブログを更新。「ラジオ二本目の収録は、酒井法子ちゃんがアシスタントの番組。ゲスト出演させていただきました」と報告し、酒井との2ショットを公開した。続けて「のりピーは中学生の時、美術の時間の課題で私の絵を描いてくれたそうです」と明かし「時間を掛けて一生懸