女優の木南晴夏（39）が20日までに自身のインスタグラムを更新。16日に最終回を迎えた脚本・バカリズム（49）、主演・市川実日子（46）の日本テレビ系ドラマ「ホットスポット」（日曜後10・30）のオフショットを公開した。「ホットスポット、ご覧いただきありがとうございました」と書き始めた木南。「おもしろかったですねー最終回までずっとおもしろかった」と満足そうに振り返った。劇中に何度も登場し、現在聖地巡礼で人