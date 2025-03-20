小学生のころ、算数の授業で習った計算問題。大人になると、意外と忘れてしまうこともありますよね。そこで腕試し。小学生で習った内容で解ける問題を、何秒で解けるか試してみましょう。 Ⓒママリ 8×0＋5＝？ シンプルな計算問題に見えますが、ちょっとした落とし穴があるかもしれません。「計算なんて簡単！」と思って、すぐに答えを出した方、本当に合っていますか？ 正解は…… Ⓒママリ