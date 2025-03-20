日本のビザの申請窓口となってきた旅行代理店＝19日、マニラ（共同）【マニラ共同】フィリピンからの訪日客の伸びに急ブレーキがかかったことが、日本政府観光局が19日に発表した2月の統計で明らかになった。在フィリピン日本大使館による観光査証（ビザ）の申請受け付け制限や発給遅延が影響した。大使館は同日、審査以外のビザ手続きを一括代行させるビザセンター方式に4月7日に移行すると発表したが、手続き短縮の見通しは