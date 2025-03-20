三菱自動車が、台湾の電子機器受託生産大手、鴻海精密工業に電気自動車（EV）の生産を委託する方針であることが20日分かった。鴻海はホンダや日産自動車との連携にも意欲をみせており、日台協力がどこまで拡大するかが焦点だ。