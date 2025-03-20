女子高飛び込み決勝優勝した金戸凜の演技＝東京アクアティクスセンター飛び込みの翼ジャパン・カップは20日、今夏の世界選手権（シンガポール）代表選考会を兼ねて東京アクアティクスセンターで開幕し、女子高飛び込みで21歳の金戸凜（セントラルスポーツ）が342.00点で勝った。1組だけ出場の混合シンクロ高飛び込みで西田玲雄（岡三リビック）山崎佳蓮（高知SC）組は286.20点を出した。金戸凜と西田、山崎組は日本水連の選