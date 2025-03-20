お笑いタレントの千原せいじ（55）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「男は黙れ」「男が産めるの…」などの表現が物議を醸した東京・新宿のフェミニストによる集会について私見を述べた。撮影スタッフから「『男が産めるのはうんこだけ』というフェミ集会が話題ですけど」と話を振られたせいじは「フェミの人も気ぃつけろって。攻撃することばっかり考えてるから。アンガーコントロールじゃないけど、いったい冷静にな