梅雨や夏場はお弁当を作る際、食材が痛まないように気を付けますよね。食中毒はとてもこわい病気です。実は食中毒の危険は、夏場だけでなく、通年あるということを皆さんはご存じでしたか？尾持トモ(@o0omotitomo0o)さんの体験を元にした漫画『ホルモン食べて救急車を呼んだ話』をダイジェストでごらんください。 ©o0omotitomo0o ©o0omotitomo0o ©o0omotitomo0o 大好きな焼き肉。至福