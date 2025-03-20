「GT-R」風コペン!?リバティーウォークは2025年2月7日から行われたカスタムカーイベント「大阪オートメッセ2025」で、ダイハツ「コペン」をベースにした「lb★nation DAIHATSU COPEN GT-K Type.2（以下コペン GT-K Type.2）」を展示しました。GT-R…じゃない！リバティーウォークは愛知県に本拠地を構えるアフターパーツメーカー。チューニングやドレスアップではなく昭和の街道レーサーを思わせる「改造」をテーマにしたクル