人気俳優がドジャース・大谷翔平投手の今季１号ホームランを目撃したことを報告した。俳優の沢村一樹が２０日に自身のインスタグラムを更新し、「大のプロ野球ファンの嫁と」と東京ドームでの夫婦ショットをアップ。「早い時間に練習から観に行きそして大谷翔平選手の今シーズン第一号に立ち会えました」と１９日に東京ドームで行われたドジャースとカブスの試合を観戦したことを明かした。「リトグリの『君が代』も素晴らし