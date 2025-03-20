【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.162】生後1週間ほどのか弱かった子猫が、こんなにも大きくなってくれた……。そんな嬉しさを噛みしめるのは、きゅーちゃんの飼い主であるcute20200424さん（＠cute20200424）。 「きゅーちゃんは大人しく、控えめな性格。背中がツヤツヤで、お腹はふわふわの三毛模様です」◆交通量の多い道路で姪が子猫を保護2022年4月24日、飼い主さんは近所に住んでいる動物好