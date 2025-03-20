「ラブホテルのルーツと言えるのが、江戸時代後期に男女の密会利用で流行した貸座敷の『出合茶屋』です」──こう話すのは、ラブホテルの歴史に詳しい神戸学院大学准教授・金益見氏だ。【写真】回転ベッドを用いた部屋などをプロデュースした、デザイナーの亜美伊新氏「明治以降、出合茶屋は『待合』と名前を変えて、戦前まで存在しました。主に芸者らと客による売買春の場でした。昭和初期に登場した『円宿』では、休憩1円、宿泊2