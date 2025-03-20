秋篠宮家の長男・悠仁さまは、高校卒業を報告するため、20日に昭和天皇陵を参拝されました。悠仁さまは20日午後、東京・八王子市にある武蔵陵墓地を訪問されました。スーツ姿の悠仁さまは、まず昭和天皇が眠る武蔵野陵を参拝されました。皇室では学校卒業などの節目に武蔵陵墓地を訪れることが慣例となっていて、悠仁さまは、深々と頭を下げたあと玉串を捧げ、18日に筑波大学附属高校を卒業したことを報告されました。その後、香淳