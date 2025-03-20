6回、この試合3安打目となる右前打を放つオリックス・紅林＝横浜オリックスは正遊撃手の紅林が3安打の固め打ちで好調ぶりを示した。先発入りが有力な椋木は六回途中まで2安打2失点にまとめた。DeNAは先発候補の石田裕が3番手で登板し、3回2/3を無失点と好投。梶原が適時打を放った。8回の投球を終え、笑顔でベンチに戻るDeNA・石田裕＝横浜